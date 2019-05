Milan, incontro Gazidis-Maldini, la decisione slitta a lunedì

C'è stato nel pomeriggio un nuovo incontro in sede fra l'ad del Milan Ivan Gazidis e Paolo Maldini, che martedì ha ricevuto dal manager sudafricano la proposta di assumere la guida dell'area tecnica del club dopo l'addio di Leonardo. A quanto risulta, l'ex capitano rossonero non ha ancora comunicato la propria decisione a Gazidis, che fra oggi e domani dovrebbe volare a Madrid, sede della finale di Champions. Maldini, che a inizio agosto è tornato in veste di direttore sviluppo strategico area sport nel club in cui aveva vissuto l'intera sua carriera lasciandolo proprio il 31 maggio di nove anni fa, non avrebbe quindi ancora sciolto le proprie riserve. Secondo quanto filtrato in questi giorni, le riflessioni di Maldini sono incentrate soprattutto sulla valutazione delle responsabilità e la libertà di manovra previste dal nuovo incarico di direttore tecnico, nonché sul progetto del fondo Elliott per il rilancio del Milan e sulla possibilità di farsi affiancare da alcune figure dirigenziali, come Alessandro Costacurta e Angelo Carbone. Una volta definito il quadro dirigenziale, il Milan dovrà scegliere il nuovo allenatore, con Marco Giampaolo e Simone Inzaghi in cima alla lista dei candidati.



A quanto fa sapere il Milan, Gazidis e Maldini si sono dati appuntamento a lunedì per parlare ancora della proposta sul tavolo. L'ad rossonero è in partenza per Madrid.

