«Se c’è ottimismo per? Sempre, c’è sempre ottimismo». Parole diall’esterno di un noto hotel milanese, ma il giallo rimane. Rischia di diventare la telenovela di fine estate e intanto oggi Ibrahimovic – al quale il club di via Aldo Rossi non ha mai dato un ultimatum per quanto riguarda una risposta sulla proposta di rinnovo – non sarà presente al primo allenamento della nuova stagione. L’assenza di un giocatore come lo svedese non può passare inosservata, fa rumore. Però, il club fa filtrare ottimismo, così come appare sereno anche il tecnico,. Tanto che nei vari incontri di mercato non è mai stato preso in considerazione un piano B. La società è fiduciosa sulla firma di Zlatan.Riepilogando i fatti, da una parte abbiamo Ibrahimovic che chiede 7 milioni di euro netti senza alcun tipo di bonus (ritiene che non debba dimostrare più nulla in carriera) e dall’altra il Milan che di soldi ne offre 6. La distanza è minima.Ma secondo Mino Raiola «non è una questione di soldi», bensì di «convinzione, di stile, di tante cose», ribadendo di essere «ottimista, sennò non si va avanti». I tifosi rossoneri sperano che l’annuncio possa arrivare a giorni (alcuni sui social, però, non ci stanno: «Ma non dovevi giocare gratis?», hanno scritto). Anche per quanto dimostrato da Zlatan in tutti questi mesi. Il suo ritorno a Milanello, a otto anni dalla cessione (non senza polemiche) al Psg, ha rivitalizzato la squadra (20 presenze totali e 11 gol, di cui 10 in campionato). Tanto che i rossoneri non hanno mai perso nelle 12 gare post lockdown (nove vittorie e tre pareggi). Ma adesso Ibrahimovic è arrivato al bivio: firma o non firma? Resta o va via? 0Intanto, in queste settimane Ibrahimovic è stato protagonista anche fuori dal campo. Prima a bordo del suo costosissimo yacht (Riva 100 Corsaro, lungo 30 metri e con un motore da 2.465 cavalli che consente una velocità di 27,5 nodi. Valore: 20 milioni di euro) è stato a Montecarlo per pianificare con Raiola il nuovo contratto da firmare appunto con il Milan.Poi si è spostato in Sardegna, facendosi fotografare con Sinisa Mihajlovic – suo grande amico – che lo avrebbe voluto nel suo Bologna. Tutto ovviamente documentato con foto e video postati sul proprio profilo Instagram. Facendosi ritrarre anche mentre si allenava tra un momento di relax e un altro: gli serviva per pubblicizzare l’applicazione di cui è testimonial (assieme a Diletta Leotta), che consente di allenarsi pure in viaggio con un personal trainer a distanza. Insomma, Ibrahimovic non si è fatto mancare niente. La ciliegina sulla torta, di questi mesi vissuti con intensità, potrebbe essere la firma sul contratto. Per ora l’unico svedese sbarcato in rossonero è il giovanissimo Emil Roback (un rinforzo per la Primavera). Arriva, guarda un po’, dall’Hammarby, club del quale Zlatan detiene le quote di minoranza.