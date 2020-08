© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è preoccupazione alper il rinnovo di. In via Aldo Rossi si aspettavano di annunciare la firma con lo svedese entro, ma i giorni passano e la trattativa è in fase di stallo. Riepilogando i fatti, allo svedese sono stati offerti sei milioni di euro (bonus compresi). La decisione finale spetta quindi all’attaccante, che inizialmente aveva chiesto proprio quei soldi. Allora perché non firmare? Questo è un ritardo che non ci voleva, anche perché il Milan deve comunque pensare anche ai rinnovi di, oltre ai rinforzi in difesa. C’è il sì didel Tottenham e piacedella Fiorentina, ma i viola sparano alto: vogliono 40 milioni di euro. Ufficiale l’arrivo del giovane attaccatedall’Hammarby. Ed è atteso quello dial Torino: lo svizzero si trasferisce in granata, dove ritroverà, per tre milioni di euro più bonus.è più lontano dalla. I bianconeri stanno pensando a un clamoroso scambio con il. Ad Andrea Pirlo piacee questa potrebbe essere un’idea, ma sull’argentino ci sono anche. Terminata l’Europa League,farà un tentativo con il Chelsea sia per(l’alternativa a sinistra èdella Dinamo Kiev) sia persono in uscita. Sul fantasista argentino c’è la Juventus, mentre sull’ivoriano c’erano Atalanta, Inter e Lazio, ma lui ha scelto: «Ho già parlato con i dirigenti e certi giocatori, miei ex compagni in Corsica. Lens è anche uno stadio particolare, un tifo caloroso e fedele, tutte cose che mi piacciono. È un progetto umile e non ho avuto esitazioni. E nonostante ci siano state molte altre offerte, mi sono chiesto di cosa avessi davvero voglia, cioè di tornare in Francia. E così mi sono convinto. Voglio ringraziaredove ho trascorso quattro buone stagioni. Ho un accordo per potermene andare, spero che i due club ora trovino un terreno d’intesa. In ogni caso la mia scelta è chiara: ho scelto il Lens. E voglio esserci per la prima di campionato contro il Nizza, il 23 agosto». Di parere opposto, al momento, è l’Udinese.