Milan, Ibrahimovic a rischio: «Zlatan ha l'influenza. Sarà difficile convocarlo»

Ibrahimovic è in forte dubbio, così come Kjaer e Krunic, per la gara di domani contro il Verona. «Vedremo se restare con il 4-4-2 senza Zlatan», ha detto Stefano Pioli.«Kjaer e Zlatan hanno l’influenza da 2-3 giorni, sarà difficile convocarli. Abbiamo problemi anche Krunic, vedrò se convocarlo stasera».«Senza Ibrahimovic, vediamo. Abbiamo posizioni che possono cambiare. Non è il sistema di gioco che fa vincere, ma la qualità delle giocate».«Suso ci ha salutato con molta serenità dopo la partita di martedì sera. Piatek non l’ho visto perché è andato via subito. Non abbiamo avuto problemi, ha lavorato sempre con grande professionalità».«Stiamo cercando di ottenere risultati migliori. La salita è molto faticosa e molto ripida, però sai che bel paesaggio se si arriva in alto? Dobbiamo giocare una partita molto attenta, lucida e dispendiosa».«Deve sempre ambire a migliorare e crescere, può ancora fare meglio nei tempi dei movimenti, quando prova a fare la giocata decisiva».«Pensiamo alla gara di domani».«Non ci sono retroscena. Paquetà è un giocatore del Milan e deve lavorare bene, tanto e dare disponibilità totale».