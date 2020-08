Milan, Ibrahimovic ha firmato e si riprende la maglia n°11

Ritorno al passato per, che dopo aver rinnovato il contratto con il Milan per una stagione ha ufficializzato la scelta di cambiare il numero di maglia, dal 21 all'11. Il centravanti ha mostrato la nuova maglia durante una diretta Instagram a bordo dell'auto su cui ha lasciato Casa Milan dopo la firma del contratto, e la divisa con il nuovo numero è già in vendita sul sito del club. L'11 è lo stesso numero per cui lo svedese aveva optato nell'estate 2010 all'inizio della sua prima avventura rossonera, quella dello scudetto e della Supercoppa italiana.