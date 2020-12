Milan, Ibrahimovic conquista Sanremo: sarà al Festival?

Zlatan Ibrahimovic pronto ad andare a Sanremo. In attesa di rientrare dall'infortunio al polpaccio, che gli farà saltare altre gare (la prima quella di mercoledì sera contro la Lazio a San Siro), lo svedese potrebbe essere però impegnato al Festival di Sanremo 2021. L'indiscrezione la riporta il sito di Dagospia. Certo, non da concorrente. La sua arte resta il calcio e il Milan ne sa qualcosa. Da quanto trapela, oe trattative per portare il fuoriclasse rossonero sul palco del Teatro Ariston sarebbero a buon punto: darebbe manforte alla coppia Amadeus-Fiorello per una sera anche se, da quello che filtra, sul tavolo ci sarebbe l’opzione di coinvolgerlo per più puntate. Da ricordare che la manifestazione canora, tra le più importanti del mondo, andrà in scena dal 2 al 6 marzo e con Ibra potrebbe anche arrivare un’altra sorpresa, quella legata alla presenza di Gerry Scotti. Il conduttore di Mediaset già lo scorso anno era stato a un passo dalla kermesse canora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA