Milan, Ibrahimovic ammette: «Tornerei in rossonero»

«C'è interesse. Che il Milan mi piaccia non è un segreto. Ci ho passato due anni molto belli e non me ne sarei mai voluto andare. Ma, come racconto nel mio libro, mi hanno 'forzatò per trasferirmi a Parigi. Però, starei bene anche un altro anno qui, a Los Angeles». Così Zlatan Ibrahimovic, in un'intervista a Vanity Fair. «Abbiamo vinto, sono diventato capocannoniere: un ottimo club, dove c'era un'atmosfera fantastica. E c'era la vecchia guardia. Giocatori incredibili, con i quali ho avuto la fortuna di giocare e di vincere», ha aggiunto l'attaccante svedese. © RIPRODUZIONE RISERVATA