Milan, è il giorno di Leao. Attesa anche per Duarte

Giornata intensa al Milan. Questa mattina, arrivato dal Lille, ha effettuato le visite mediche alla clinica La Madonnina. Terminate dopo quattro ore e mezza, l'attaccante oggi firmerà il contratto di cinque anni con i rossoneri. Poi, riprenderà gli ultimi giorni di ferie per tornare a Milanello e aggregarsi con il resto della squadra agli ordini di. Ma non è l'unico colpo del trio Boban-Maldini-Massara perché tra qualche ora, intorno alle 15 sbarcherà in Italia, difensore del Flamengo costato 11 milioni di euro bonus compresi. Duarte si giocherà il posto conaccanto a, in attesa del ritorno diNel frattempo,ha svolto, sempre alla clinica La Madonnina, le analisi alla caviglia destra. Il giocatore si era infortunato in occasione dell'amichevole statunitense contro il(persa 1-0 il 24 luglio). Inizialmente, per il francese sembrava una normale distorsione (erano state escluse delle fratture), ma le prime analisi avevano evidenziato una lesione capsulo-legamentosa. Giampaolo proverà a recuperare l'exper la seconda giornata, il debutto a San Siro contro il Brescia di domenica primo settembre. Altrimenti, il terzino si vedrà dopo la sosta contro il Verona (15 settembre).