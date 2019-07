Milan, Giampaolo: «Sono pronto a raccogliere questa sfida»

Ultimo aggiornamento: 17:25

Marco Giampaolo inizia la sua avventura al Milan. «Sono motivato e felice di essere qui», le prime parole del nuovo tecnico rossonero.«Felice di essere qui, di allenare un club tra i più conosciuti al mondo. Sicuramente per me è una grande opportunità. Attraverso il lavoro e il sacrificio, penso di aver meritato questa possibilità, ma ora devo dimostrarlo sul campo. Una carriera con degli errori, ma non si smette mai di imparare. Sono motivato di raccogliere questa sfida. Penso di esserci arrivato in un’età giusta».«Stavo salpando, ero in barca con i miei amici. I miei amici sono partiti per la Croazia, io ho preso primo aereo per Milano. Cinque anni fa io per tornare ad allenare, sono andato in serie C. Ho avuto coraggio, follia e pazzia di ripartire. Ma nutrivo rabbia. Volevo tornare in A. Cinque anni dopo la chiamata del Milan e di Paolo mi ha reso un uomo felice. È un privilegio, sono pronto a raccogliere questa sfida».«Milan rappresenta senso di gioco, modello di gioco. Ha raggiunto traguardi prestigiosi. Le grandi squadre devono avere identità. Gli obiettivi sono tanti e il percorso è lungo. Ho in testa tante cose e tanto lavoro da fare. Sarà quello di essere riconoscibili, i calciatori devono riconoscersi in quello che fanno».«Testa alta e giocare a calcio. Non distinguo tra calciatori titolari e riserve, mi piacciono quelli che hanno ambizioni, motivati, affidabili e ambiziosi. Vogliamo offrire calcio e spettacolo apprezzabili, da sostenere con i risultati. Il Milan deve giocare per l’obiettivo massimo, più alto. Ma non parto dalla fine. Cerco di programmare un passo alla volta. Il mio pensiero è domani. A parlare con i giocatori per capire cosa pensano e quali siano le loro ambizioni. Cercheremo di avere un modo di giocare riconoscibile da tutti. Il lavoro è lungo. Un passo alla volta, l’insieme di questi passi determinerà una visione».«Se non disponi di calciatori con qualità, è difficile fare un buon calcio. La qualità è quella caratteristica che mette in sintonia i calciatori tra loro. A mio avviso, il Milan ha diversi calciatori di questa caratteristica. L’anno scorso pensavo che il Milan potesse essere la sorpresa. Poi, il campionato è lungo e possono succedere tante cose. Ho sempre riconosciuto che dentro le corde di questi calciatori ci fossero quella caratteristica. Dobbiamo avere un’idea e portarla avanti».«Ce ne vorrà, lo so. Il tempo sarà mio primo alleato e mio primo nemico. La rosa del Milan è giovane, forse la più giovane. A questo gruppo dovremo trasmettere le ambizioni. Un esercizio di mentalità, quello che è stato ed è il patrimonio di questo club. Paolo e Boban hanno l’esperienza. Giocare nel Milan e allenare il Milan non è una cosa che capita tutti i giorni. Dovremo costruire una squadra che non abbia paura di essere se stessa. Sono fiducioso, dovrò capire i calciatori, le loro qualità e cosa ci servirà. Una bella sfida, che raccolgo con entusiasmo».