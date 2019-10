Milan-Giampaolo, ore di riflessione: Garcia a Spalletti in pole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per Marco Giampaolo sono gli ultimi giorni (le ultime ore?) sulla panchina del Milan. Il suo destino è ormai segnato, nonostante la vittoria in casa del Genoa. A Elliott non piacciono l’atteggiamento della squadra, la mancanza di gioco, i nuovi acquisti sempre in panchina. La sosta per le Nazionali arriva forse nel momento giusto per prendere l’ennesima decisione drastica perché dal gennaio 2014 a oggi sono stati otto gli allenatori rossoneri che si sono avvicendati in panchina. Davvero troppi. Se da una parte Paolo Maldini - e anche il suo operato è sotto la lente di ingrandimento dell’hedge fund di Paul Singer - confermerebbe Giampaolo, dall’altra Ivan Gazidis e Zvonimir Boban avrebbero esonerato l’attuale tecnico dopo la sconfitta di San Siro contro la Fiorentina. In pole restano Rudi Garcia e Luciano Spalletti, ma il tecnico di Certaldo è perplesso sul progetto milanista e non solo perché è ancora legato all’Inter fino al 2021 con un contratto da 4,5 milioni di euro. Sul tavolo c’è anche l’opzione di un traghettatore e i nomi sono quelli di Stefano Pioli e Claudio Ranieri. Più complicato, al momento, l’idea di un ritorno in rossonero di Rino Gattuso sulla panchina del Milan.