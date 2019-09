Milan, Giampaolo chiede una reazione: «In questo momento non siamo contenti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bacchettato da Zvonimir Boban per il gioco,è chiamato a rialzarsi già contro il Torino nel posticipo del turno infrasettimanale: «In questo momento non siamo contenti».«Io sono consapevole di quello che siamo oggi. Mi rendo conto delle cose da migliorare. In questo momento non siamo contenti, nessuno lo è, stiamo lavorando per essere più forti e convincenti. Conosco bene le difficoltà della squadra, lavoriamo per trovare le soluzioni»«Dopo il derby, c’è delusione. Abbiamo il dovere di ripartire e di rimettere a posto le cose. È la cosa più importante, la squadra lavora bene, ha messo da parte la delusione per la sconfitta. Bisogna reagire a testa alta, bisogna ripartire con determinazione».. «Non è un caso. Dobbiamo migliorare tutti nella fase offensiva».«Devi lavorare per raggiungerlo. Devi lavorare per essere forte, poi vedremo dove arriveremo. È una domanda alla quale non si può rispondere adesso».«Loro sono squadra ostica fisicamente, con buone individualità. Il Milan deve andare a Torino a fare la sua partita».«I dirigenti sono sempre presenti e quando si parla, ci si scambia sempre idee e pareri, ma nulla di particolare».«Il Milan è un’altra cosa rispetto alla Sampdoria. Questo Milan ha altre caratteristiche, bisogna lavorare per far rendere al meglio i giocatori».«Se mi sento a rischio?, non penso mai a certe cose».