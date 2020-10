Milan, gestaccio di Calabria ai tifosi dell'Inter: rischia una squalifica

Il dito medio alzato al cielo al termine del derby con l'Inter, quando i giocatori del Milan si abbracciavano per festeggiare la vittoria, potrebbe anche costare una squalifica a Davide Calabria. Il terzino è finito nella bufera: i social sono inondati dalla protesta dei tifosi interisti non appena è stata diffusa la foto incriminata e adesso resta da vedere se i membri della Procura Federale o i componenti della terna arbitrale l'hanno segnalato il gesto nei loro referti che il Giudice Sportivo analizzerà domani. Nel caso, Stefano Pioli potrebbe non avere a disposizione Calabria contro la Roma, nel match in programma lunedì 26 ottobre a San Siro.

