Milan-Genoa, le pagelle: super Suso, Kouamé è scatenato

G. DONNARUMMA 6.5Quando ha la palla tra i piedi, non dà mai sicurezza alla squadra. Nel finale gran parata su Lazovic.MUSACCHIO 6.5Cerca di contrastare Piatek.ROMAGNOLI 7Sfortunato sull’autorete, ma è suo il gol vittoria che regala il quarto posto al Milan.RODRIGUEZ 6Deve tenere a bada Lazovic, ma è l’unico che prova a cambiare il giocoSUSO 6.5Il suo sinistro castiga anche il Genoa, dopo aver domato la Sampdoria soltanto tre giorni fa.KESSIE 5.5Soffre e commette errori di impostazione.BAKAYOKO 4In campo al posto dell’infortunato Biglia, non ne combina mai una giusta.LAXALT 6Duella tantissimo e cerca di darsi da fare.CALHANOGLU 5Gioca come trequartista. Bene quando torna in difesa, ma non è ancora il giocatore della passata stagione.HIGUAIN 6Pochi palloni giocabili, ma nella ripresa mostra tutte le sue qualità.CUTRONE 5.5Corre tantissimo, ma non è mai pericoloso.ABATE 6Appena entra, sbaglia. Ma dalla sua azione arriva il gol vittoria dei rossoneri.GATTUSO 6.5Aggancia la Lazio anche con un po’ di fortuna.RADU 5.5Un secondo tempo eccezionale. Protagonista in almeno tre occasioni, ma che errore sul gol vittoria del Milan.BIRASCHI 6.5Benissimo su Cutrone, dà un contributo anche in fase offensiva.GUNTER 6Insegue Higuain ovunque, senza paura.CRISCITO 5.5Quando Suso lo punta, va in tilt. Ammonito, salterà per squalifica la gara di sabato pomeriggio contro l’Inter.ZUKANOVIC 6Mette nell’area milanista qualche pallone interessante.ROMULO 6.5In mezzo al campo si fa sentire sempre.MAZZITELLI 5.5Si fa saltare da Suso in occasione del gol del Milan.BESSA 6Pochi spunti in fase offensiva.LAZOVIC 6Laxalt è un avversario scomodo da affrontare.KOUAMÉ 7Tiene in apprensione la difesa del Milan con le sue iniziative. È scatenato e con l’aiuto di Romagnoli regala il pari al Genoa.PIATEK 5.5Avrebbe dovuto fare di più.VELOSO 6Regala esperienza al suo ingresso in campo.JURIC 6Il suo Genoa domina, ma raccoglie zero punti.