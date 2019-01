Milan-Genoa, nuovi contatti per Piatek. Zapata verso il rinnovo

Sprint del Milan per Krzysztof Piatek. Leonardo è rimasto oggi a Milano per proseguire la trattativa con il Genoa, che ha aperto alla cessione del bomber polacco. Il centravanti classe '97 è la prima scelta per l'eventuale post-Higuain. Ma Leonardo dovrà mettere sul tavolo argomenti convincenti per far vacillare il presidente Preziosi. Come è noto, infatti, i rossoneri non possono formalizzare acquisti a titolo definitivo. Pertanto, il dirigente brasiliano punterà su un prestito molto alto e un riscatto garantito in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Intanto a Casa Milan si è presentato l'ex interista Ivan Ramiro Cordoba, intermediario ed agente vicino a Duvan Zapata: il difensore sta discutendo il prolungamento del contratto in scadenza 2019. Non solo bomber e prolungamenti, Leonardo resta concentrato pure sulla caccia al nuovo attaccante esterno e al prossimo centrocampista.

Giornata di ufficialità: la Fiorentina ha ingaggiato a titolo definitivo Hamed Traoré. Il centrocampista ivoriano, apprezzato pure da Roma e Inter, resterà in prestito fino a giugno all’Empoli. Il Parma ha annunciato Kucka. Il Bologna tratta Spinazzola e Caceres, già nel mirino del Parma.

Ultimo aggiornamento: 22:02

