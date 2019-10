Milan, Gazidis rassicura: «Elliott vuole il club al top. Monte ingaggi da riportare sotto controllo»

«La visione di Elliott è chiara e audace, riportare il Milan al vertice del calcio italiano e mondiale e non metterci 10-15 anni». Lo ha detto l'ad rossonero Ivan Gazidis, con quella che può suonare come una replica alle ultime dichiarazioni del dt Paolo Maldini. Durante l'assemblea dei soci, Gazidis ha sottolineato che «Paolo (Maldini, ndr) e Zvone (Boban, ndr) stanno facendo un ottimo lavoro. Siamo tutti impazienti, ma la realtà è che ci vuole del tempo. Non vogliamo fare promesse che non si avvereranno».



«Generiamo perdite anche perché abbiamo un monte ingaggi alto. Dobbiamo fare una svolta, riportare sotto controllo il monte ingaggi. Dobbiamo tenere sotto controllo i costi e migliorare la squadra nel tempo, non è facile ma abbiamo una strategia chiara, investire su giocatori giovani, che ancora devono vivere i loro anni migliori. Ma non significa - ha chiarito Gazidis - che non investiremo in leader di esperienza che posano guidare i giovani, come abbiamo fatto con Higuain. Lo faremo di nuovo se ci sarà l'opportunità giusta».

Ultimo aggiornamento: 17:10

