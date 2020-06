Milan, Pioli: «Confronto con Gazidis chiaro e diretto: è servito. La Coppa? Ci teniamo»

Il confronto è stato chiaro e diretto, lo dice Stefano Pioli alla vigilia della sfida di domani sera contro la Juventus. Il colloquio tra Gazidis e una parte dello spogliatoio, capitanato da Ibrahimovic, - sempre secondo Pioli - «è servito». Lo sottolinea Stefano Pioli, convinto sia stata «la cosa migliore da fare» anche di fronte a «idee molto diverse». Sul futuro il tecnico, alla vigilia della semifinale di Coppa Italia con la Juventus, resta vago: «A due mesi dalla fine della stagione non ho mai conosciuto il mio destino, il mio obiettivo è ottenere il massimo: dobbiamo cercare di riportare il Milan in Europa».



«L'abbiamo affrontata due volte. Sono state sempre partite difficili anche per loro. In entrambi i casi siamo usciti dal campo con qualche rimpianto per il risultato. Se loro hanno trovato la stoccata vincente nel momento giusto, adesso dovremo essere bravi noi questa volta a trovarla. Domani partiamo alla pari, abbiamo le qualità per giocarcela». L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, sfida la Juventus alla vigilia del ritorno della semifinale di Coppa Italia all'Allianz Stadium, dove si partirà dall'1-1 di San Siro. «Avere uno stadio che ti tifa contro mi ha sempre dato grande energia -aggiunge Pioli in merito al fatto che si giocherà senza spettatori-. Ovviamente avrebbe dato una spinta anche ai nostri avversari. Dobbiamo adattarci subito all'assenza del pubblico, già a San Siro contro il Genoa abbiamo pagato questa cosa. Da quell'esperienza dobbiamo trarre dei vantaggi. Tutti abbiamo voglia di passare il turno, ci proveremo».

