Milan, Gattuso: «Terzo posto? Ora nessuno si esalti»

Rino Gattuso vuole mantenere il profilo basso e i piedi per terra. Il Milan ha sorpassato l'Inter, è al terzo posto nel girone di ritorno per la prima volta dopo 6 anni ma il tecnico predica calma: «Dobbiamo giocare ancora dodici finali di campionato, non voglio che nessuno si esalti, né giocatori né tifosi. È giusto esaltarsi ma quello che stiamo facendo non basta, bisogna fare di più». Gattuso non è soddisfatto della prestazione del Milan contro il Sassuolo ma si tiene il risultato: «Ora bisogna essere bravi, non stiamo attraversando un momento positivo da 10/15 giorni, riusciamo a fare solo una fase. Dopo la partita con l'Empoli, all'Olimpico, quella di stasera, mi tengo i risultati positivi ma dobbiamo fare meglio a livello tecnico. Non voglio sentir parlare di stanchezza, voglio capire il perché non riusciamo ad essere brillanti. Abbiamo fatto fatica contro un avversario organizzato, bene in fase difensiva ma possiamo fare molto meglio quando abbiamo la palla, a livello tecnico».

