Milan, Gattuso: «Ci attendono 14 finali. Un onore essere paragonato a Nereo Rocco»

Gattuso parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo è ripsonde alla domanda sul paragone con Nereo Rocco, l'indimenticato 'Paron' vincitore di due Coppe dei Campioni alla guida del dei rossoneri e simbolo del 'catenacciò:

er me è un onore».



Lazio. «Contro la Lazio abbiamo sbagliato a livello tecnico, ci può stare, può capitare. Non è vero che abbiamo preparato la partita per pareggiarla, me lo dovete spiegare come si fa. Adesso ci piace difendere tutti insieme e tenere la squadra corta»



Suso. «Per me ci sta che un giocatore può attraversare un momento di appannamento ma per me Suso non è un problema. È stato un mese fermo, a livello fisico sta pagando qualcosa, ma deve stare tranquillo perché ha le qualità per darci una grande mano»



Champions. «Dobbiamo pensare al Sassuolo, domani sarà fondamentale, poi al Chievo e vedremo con quale classifica arriveremo al derby. In estate abbiamo fatto un lavoro importante, a livello fisico stiamo bene. La cosa più importante è non stare là a pensare cosa ci stiamo giocando. Dobbiamo ragionare come se ci attendessero 14 finali, settimana dopo settimana, poi vediamo dove arriveremo».



Romagnoli. «Ha rinnovato il contratto 8 mesi fa, è un giocatore importante, ha 24 anni, è il capitano. Deve continuare a crescere, ha ancora grandi margini, credo che non sarà un problema - ha notato l'allenatore rossonero alla vigilia della sfida con il Sassuolo -. Fa sempre piacere quando le grandi squadre mettono gli occhi addosso ai nostri giocatori, ma Romagnoli è felice di stare qua e indossare la fascia di capitano, sono sicuro che rimarrà».

