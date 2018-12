Milan, Gattuso: «Razzismo? Giusto sospendere le partite. La squadra? Vedo troppo pessimismo»

«Non penso che l'Italia sia un Paese razzista, perché ci sono tantissimi immigrati. Ma è giusto che una partita di calcio si sospenda». Lo dice Gennaro Gattuso, a Milan Tv, in riferimento ai fatti accaduti durante Inter-Napoli: «Non siamo l'unica nazione in cui succedono questi episodi. In Inghilterra c'è grande civiltà sportiva. Ma penso che sia arrivato il momento che il calcio si fermi e che le partite si interrompano. Tante volte sono quattro imbecilli che cominciano a fare questi versi».



«C'è troppo pessimismo attorno al Milan. Sembra sempre sia tutto da buttare via, tutto negativo, tutto nero. È un'aria che non mi piace ma basta poco per risollevarci e un gol per sbloccarci». Gennaro Gattuso, a Milan Tv, ricorda che l'obiettivo dei rossoneri «è quello di restare aggrappati» alla zona Champions: «Dobbiamo mettere da parte il Milan del passato: abbiamo vinto tanto ma dobbiamo tenere conto del presente, il nostro scudetto è arrivare in Champions». Gattuso sente la panchina scricchiolare e ordina di conquistare tre punti con la Spal: «Via la depressione e gli alibi. Il mio rammarico è non aver sfruttato le occasioni che abbiamo avuto. Quando capiamo che i punti in palio sono più pesanti del solito, vengono fuori tutte le magagne di questa squadra e subentra la paura. Tra due giorni abbiamo una battaglia, affrontiamo una squadra scorbutica. Dobbiamo vincere perché abbiamo già regalato abbastanza». Chiosa su Higuain: «Ha sbagliato un rigore, ha preso un cartellino rosso e tutto il mondo ha parlato di lui. Quando succedono queste cose qualcosa ti rimane. Voglio rivedere il Pipita del secondo tempo di Frosinone, sebbene impreciso sotto porta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA