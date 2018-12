Milan, Gattuso: «Pessimi per 45', le colpe sono di tutti»

«Il rammarico più grande è relativo al primo tempo, abbiamo sofferto. Poi siamo migliorati ma c'è rammarico per i primi 45' che mi hanno fatto innervosire tanto perché siamo stati pessimi. Quando non c'è tranquillità e non si vince da tanto tempo subentra la paura e il braccino da tennista. Dobbiamo dare tutti qualcosa in più». Intervistato da Sky Sport al termine della partita pareggiata a Frosinone Rino Gattuso non nasconde di non aver gradito la prova dei suoi. « Ci è andata anche bene, perché potevamo perderla - dice ancora il tecnico del Milan -. A livello fisico hanno vinto contrasti, ci dobbiamo assumere le responsabilità. Higuain? Quando arrivano tre o quattro palle gol dobbiamo avere la fortuna e la bravura di buttarle dentro. Inutile fare processi, non dobbiamo attribuire colpe a nessuno, sono di tutti: certo è che qualcuno sta giocando al di sotto delle sue possibilità». Ma Gattuso si sente in bilico? «Fa parte del gioco - risponde -, dobbiamo riuscire a capire perché le cose non sono andate neanche oggi. Io ho la coscienza pulita, chi non fa non sbaglia. Siamo sempre in ritiro, non è questo il problema. Dobbiamo ritrovare la tranquillità e questo è il nostro deficit maggiore. Ma se devi arrivare in Champions non puoi fare queste prestazioni».



È invece soddisfatto il tecnico del Frosinone Marco Baroni. «La prova dei ragazzi mi è piaciuta - dice -, abbiamo interpretato bene la gara non rinunciando mai a giocare. La partita è stata dispendiosa ed era normale andare in sofferenza. Questo pareggio ci dà entusiasmo e convinzione: al di là del risultato è proprio il piglio della squadra che mi è piaciuto. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, siamo stati aggressivi e non abbiamo mai rinunciato a giocare». Baroni ammette poi di avere «un pò di rammarico per non aver vinto: la prestazione poteva portare un risultato pieno ma non dobbiamo pensare a questo. Abbiamo molta fiducia in vista della prossima partita». Cosa pensa del gol annullato ai suoi? «Non voglio commentarlo .- risponde -. Guida però era molto vicino e aveva deciso di far proseguire l'azione. Sono situazioni delicate e non voglio commentare».

