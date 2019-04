Milan, Gattuso e l'obiettivo finale: «Contro la Lazio dovremo saper soffrire»

Rino Gattuso vuole lasciarsi alle spalle le polemiche di due settimane fa e pensa solo alla finale di Coppa Italia: «Voglio vedere la bava alla bocca».

Lazio. «Contro la Lazio sono sempre partite tirate. Partiamo dallo 0-0, è una gara da giocare. Andare in finale sarebbe importantissimo, servirà una grande prestazione».

Partita. «Due settimane fa ci sono state tante polemiche, deve essere uno spot del calcio italiano. Dobbiamo pensare solo al campo».

Parma. «Nel primo tempo abbiamo giocato a bassa intensità. Ci dobbiamo rifare».

Paquetà. «Mi piace avere giocatori che mi possono dare affidabilità. Lui arriva da un infortunio, ma ci sta chedomani possa partite titolare».

Atteggiamento. «Dobbiamo fare di tutto per non subire gol. Sarà difficile, ma speriamo di non sbagliare la partita e regalare una grande gioia ai tifosi».

Periodo Milan. «In questo momento voglio vedere la bava alla bocca, voglio vedere una squadra rabbiosa e che ha voglia di soffrire».

