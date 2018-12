Milan, Gattuso non si fida del Parma: «Attenti alle loro ripartenze»

Ultimo aggiornamento: 15:00

Rino Gattuso non si fida del Parma. In conferenza il tecnico rossonero ha avvisato la sua squadra: «Sulle distanze è una squadra che si chiude, però poi quando riparte fanno paura».Atteggiamento. «Dobbiamo rispettare il Parma, che ha grandi qualità. È una squadra che gioca su 38 metri. Sulle distanze è una squadra che si chiude, però poi quando riparte fanno paura. Dobbiamo farli correre quando abbiamo palla, ma fare attenzione a non sbagliare sulle loro ripartenze. Domani ci saranno quasi 60mila tifosi, per noi dev’essere motivo d'orgoglio».Polemica gara a mezzogiorno. «Qualcuno ha sbagliato a scrivere le mie parole. Io non sono contrario alla partita alle 12.30. Se si fosse giocato alle 18, ci sarebbe sicuramente meno pubblico. Io ho solo contestato il fatto che abbiamo giocato il giovedì e giochiamo alle 12.30 di domenica. Ho pensato al mio orticello e al recupero dei miei giocatori, senza offendere nessuno».Dicembre. «Se è un mese chiave? Bisogna fare meno danni possibile, riuscendo a fare più punti possibile e passando il turno di Europa League e poi vedremo. Pensiamo partita dopo partita e pensiamo a recuperare energie. È vero che abbiamo subito tanti infortuni, ma vedo un gruppo che si è ricompattato nelle emergenze».Bilancio. «Spero di migliorare, di sbroccare il meno possibile e di arrivare a contare fino a dieci. Adesso siamo a due mezzo/tre. Dicono che bisogna fare esperienza e crescere, il 9 gennaio farò 41 anni. Spero di migliorare nella lettura della partita e nella preparazione della gara. Il carattere lo posso modellare, ma ci vuole del tempo. Spero di migliorare a livello tecnico-tattico».Calhanoglu. «Per ritrovarlo serve che abbia continuità di prestazioni come l’anno scorso, con grandissima intensità e tecnica. Spero che continui come ha fatto nel secondo tempo con il Dudelange e nel secondo tempo contro la Lazio».Partita. «Se giochiamo come contro il Dudelange, domani non si vince. Però ci sta che quando si cambia tanto possano venire prestazioni al di sotto delle aspettative. Sapevo a cosa andavo incontro, però ho preferito dare minutaggio ai giocatori. Domani serve una prestazione totalmente diversa. La cosa che mi fa ben sperare è che sul 2-1 ho visto facce diverse e che la mia squadra aveva capito che non poteva fare una figuraccia simile. Dobbiamo continuare con questa umiltà».Cristiano Ronaldo. «C’è stata la possibilità. È vero tutto quello che Mirabelli ha detto. Confermo tutto. Volevate qualche dettaglio in più?».Fabregas. «Mi piace, così come mi piacciono Modric e Kanté. Ma sono domande che vanno fatte a Leonardo e Maldini. Non voglio pensare al mercato. Se una cosa si deve fare, ci sediamo attorno a un tavolo e ne parla».