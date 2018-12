Milan, Gattuso non si arrende mai e ritrova Higuain per la Champions

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando sembra che tutto sia ormai finito, Rino Gattuso dimostra di avere in mano la squadra e i giocatori dalla sua parte. Era già successo a fine ottobre, nella prima crisi: conseguenza della sconfitta nel recupero contro l’Inter (21 ottobre) e del ko di San Siro con il Betis Siviglia (25 ottobre). Già si parlava di Antonio Conte, ma le tre vittorie di fila con Sampdoria, Genoa e Udinese avevano rilanciato il Milan e zittito gli scettici. Due mesi dopo, i rossoneri sono ripiombati in una seconda crisi. Tutto in 17 giorni: dallo 0-0 contro il Torino allo 0-0 contro il Frosinone. In mezzo, l’eliminazione cocente dall’Europa League (sconfitta ad Atene per 3-1 con l’Olympiacos), un altro 0-0 con il Bologna e il passo falso al Meazza contro la Fiorentina (0-1). Così serviva una vittoria convincente a Rino per tenersi stretta la panchina: il 2-1 alla Spal è la risposta a tutte le critiche. In una notte il tecnico rossonero ha ritrovato i tre punti e Higuain. Unica nota negativa, l’espulsione di Suso che gli farà saltare la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, in programma il 16 gennaio in Arabia Saudita. Si diceva di Higuain. Due mesi senza gol sono stati infiniti, eterni. A Gonzalo serviva un gol per mettere a tacere chi già lo dava in fase calante. Bellissimo l’abbraccio con il tecnico e la sua dedica a Gattuso. Segnale che lo spogliatoio è tutto dalla parte di Rino. Già questa per lui è un bellissimo trionfo. In attesa dell’arrivo di Muriel a Milanello per continuare la rincorsa Champions duellando con Lazio e Roma.