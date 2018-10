Gattuso: «Le ultime gare ci hanno sbloccato mentalmente. Cutrone? Cambia le partite»

Ultimo aggiornamento: 15:00

Archiviato il successo contro l’Olympiacos, il Milan si prepara alla gara con il Chievo. Rino Gattuso non vuole distrazioni: «Queste due gare ci hanno sbloccato mentalmente. Cutrone? Cambia le partite».«Ogni partita è una storia diversa. Con l’Olympiacos eravamo partiti bene, poi il gol ci ha tagliato le gambe, facevamo fatica. Siamo stati bravi a reagire, grande palla di Rodriguez e Cutrone l’ha pareggiata. Queste sono le cose che voglio vedere, in questi due mesi ci è mancato tutto questo, pensavamo a palleggiare, ci mancava qualcosa. Queste due partite ci hanno sbloccato a livello mentale».«Sono figure importanti, sono figure che esprimano qualità e professionalità. Sono un valore aggiunto. Quando vedi personaggi così bisogna fare copia e incolla, è quello che succedeva in passato a Milanello».«Non mi diverto a metterlo in panchina. Ero disperato quando era infortunato. È uno che cambia le partite con l’entusiasmo, con il dinamismo, è molto importante. In Nazionale? Deve essere orgoglioso della chiamata, è qualcosa di importante, deve essere una gioia incredibile. Non sta bene, gli fa male la caviglia, si deve presentare poi deciderà la Nazionale. Sono orgoglio che sia stato chiamato».«Bisogna giocare partita per partita, sono concentrato al Chievo, poi ci sarà la sosta. Dobbiamo pensare al Chievo, poi penseremo a quello che arriverà».«La prestazione con la Roma è stata grande, a tutto campo, a livello qualitativo e di corsa. Poi, ci sta che un giocatore abbia difficoltà. Lui deve andare alla ricerca della precisione, non è una questione fisica. Con l’Empoli e con l’Atalanta stoppava e non era veloce per concludere e imbucare, adesso deve lavorare su questo. Lui non deve pensare troppo, ha un grande talento, ha dieci gol sui piedi, è uno che butta giù le porte».«Fa diventare semplici i palloni difficili, non va mai in ansia, esce pulito dalla pressione. Può spingere ancora di più, ma sta andando di più dell’anno scorso, sono molto soddisfatto di come sta giocando. È un giocatore internazionale, riesce a fare entrambe le fasi, è migliorato anche a livello difensivo, l’anno scorso era preoccupato. Lo vedo libero mentalmente, sono molto contento».«Dovete parlare con Leonardo, non posso parlare di giocatori che non fanno parte della rosa. È un leader, se non sei forte mentalmente con Ibra ti distrugge, vuole sempre vincere, è esigente coi compagni, bisogna essere forti. Può essere un valore aggiunto può anche darsi che perdi qualcuno per strada. Non mi va di parlarne, ma questo è Ibra. Se un giorno decidessimo vedremo, per ora solo aria fritta».«Vorrei tante cose nella mia vita, ma a volte ti devi accontentare. Non posso spendere energie pensando a gennaio. Ora pensiamo a vincere le partite, vogliamo qualificarci in Champions».