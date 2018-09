Milan, Gattuso: «La mancanza di vittoria pesa, non penso al fantasma di Conte»

«Oggi non posso pensare al fantasma di Conte o a chi arriverà: devo pensare a fare con professionalità il mio lavoro». È la precisazione dell'allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, sul momento della squadra e sulle voci sul futuro alla vigilia della sfida di campionato di Reggio Emilia contro il Sassuolo. «Le scelte le faccio io, sono il primo responsabile. In questo momento sento la fiducia di squadra e società. Se non arrivano i risultati è la società a decidere, devo solo pensare a lavorare col massimo impegno», conclude il mister.

«La squadra gioca bene ma non riesce a raggiungere la vittoria, questo sta diventando un peso per tutti noi. La presenza della società è importante». Lo ha sottolineato Rino Gattuso alla vigilia della trasferta del Milan con il Sassuolo. «È un momento in cui siamo in difficoltà di risultati, avere la società a stretto contatto ci ha fatto molto piacere - ha aggiunto l'allenatore -. Anche oggi sono qua, in questo momento può farci solo bene. Dobbiamo andare alla ricerca non di tristezza ma di tranquillità. Ne abbiamo bisogno».