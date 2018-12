Cinque squalificati in serie A. Milan a pezzi: un turno a Kessie e Bakayoko

Sono cinque i calciatori squalificati in serie A, tutti per una giornata. Esaminando quanto accaduto nelle partite della 16/a giornata, terminata ieri con Bologna-Milan, il giudice sportivo Alessandro Zampone ha squalificato per un turno Bakayoko del Milan, espulso ieri per doppia ammonizione e l'altro rossonero Kessie, che era in diffida e ieri ha preso un 'giallò. Stop di un turno anche per Asamoah dell'Inter, Krunic dell'Empoli e Radovanovic del Chievo. © RIPRODUZIONE RISERVATA