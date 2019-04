Milan, Gattuso una leggenda (in rossonero) a tempo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ll Milan c’è e non c’è. E’ un oscuro oggetto del desiderio dei suoi tifosi. Spesso vince quando gioca male e perde quando gioca bene. Anche perché, curiosamente, in genere gioca bene contro le squadre più forti, come sabato con la Juventus, e gioca male contro le più deboli, come martedì contro l’Udinese. In fondo nel derby è caduto abbastanza rovinosamente, quando tutti lo davano favorito, forse proprio perché tutti lo davano favorito. A complicare il giudizio della critica, l’atteggiamento tattico della squadra: tutti pensavano a un Gattuso grande motivatore e più attento a bloccare gli avversari che alla costruzione della manovra e, invece, nelle giornate sì, il Milan pressa alto e ama costruire il gioco con il palleggio, evitando il più possibile i lanci lunghi. Epperò, per quanto gli alti e bassi si alternino abbastanza vorticosamente, la classifica è ancora viva, anche se molto grazie all’andamento lento delle rivali. Se l’Inter, specialista in suicidi, non si farà risucchiare, si giocherà fino alla fine con le romane e l’Atalanta l’ultimo posto Champions disponibile.DIFFICOLTÀCerto, non deve esser facile fare l’allenatore essendo sempre nel centro del mirino. Di quello dei tuoi dirigenti, poi. Per quanto Gattuso appartenga alla categoria delle leggende rossonere, ritrovarsi due tutori, altrettanto autorevoli, se non di più, come Leonardo e Maldini è tutt’altro che comodo per un tecnico comunque relativamente giovane nella professione e non ancora foderato dalla corazza delle vittorie. Eppure, soltanto due squadre (Juventus e Napoli) hanno totalizzato più punti del Milan da quando Gattuso nel novembre 2017 è diventato allenatore della prima squadra: la Roma ne ha fatti 96, esattamente come i rossoneri, Inter e Atalanta 93, la Lazio 89. Nonostante le scelte più importanti della società, sia di quella para-cinese sia di quella attuale, Bonucci e Higuain, si siano rivelate entrambe, per differenti motivi, assolutamente fallimentari. Ma tutto questo per Gattuso pare destinato a non bastare. Gli spifferi che escono da Milanello riferiscono di un tecnico dal destino segnato persino se riuscisse a conquistare l’accesso Champions. Che per il club rossonero non è un obiettivo, ma una necessità vitale. La proprietà è sì solida, ma ha un orizzonte limitato. L’idea del Fondo Elliot è uscire il più presto possibile, naturalmente guadagnandoci. Per poterlo fare, occorrono conti in ordine e una squadra nell’Europa che conta. Il futuro dipende perciò dal presente. Ma il problema principale non è l’allenatore. Piuttosto è la difficoltà di andare in gol: segna soltanto Piatek, le ali crossano troppo poco per lui e il modulo a due punte finora non ha mai convinto, anche perché Paqueta sembra effettivamente più una mezzala che un trequartista. La squadra non è stata costruita bene. Una serie di infortuni seri a inizio stagione ha poi ulteriormente limitato le possibilità di variazioni sul tema. Ma il Milan è ancora lì. In piena zona Champions. Nonostante l’unico punto nelle ultime quattro partite. Attenti a sottovalutarlo. E a sottovalutare Gattuso.