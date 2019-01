Milan, Gattuso: «Higuain poteva fare di più. Piatek è Robocop»

A San Siro arriva il Napoli e Rino Gattuso è pronto ad archiviare Higuain. «Gonzalo avrebbe potuto fare di più», le parole del tecnico rossonero.



Squadra giovane. «Tante volte si tocca con mano che commettiamo errori di esperienza, però stiamo attraversando un buon momento. Con il Genoa siamo stati imbarazzanti nel primo tempo, però poi siamo usciti fuori nel secondo tempo. Anche in Coppa Italia e con la Juve ho notato questo. Queste partite con squadre forti come il Napoli, allenate da un marpione come Carlo, sono partite che ci servono».



Koulibaly. «San Siro ha sempre applaudito i grandi campioni. Koulibaly lo è, è tra più i grandi difensori al mondo. Mi aspetto grande fair play, sono tranquillo perché penso che il nostro pubblico sia maturo. Se succederà, voglio vedere 65.000 persone che applaudono, perché di solito fischiano solo pochi imbecilli».



Higuain e Piatek. «Piatek sembra Robocop, dice poche parole. 'Voglio fare gol e spaccare tutto'. Lo ha dimostrato anche ieri nel primo allenamento. Su Higuain, posso dire che fa parte del passato e non voglio più parlarne. Ha fatto la sua scelta, noi dobbiamo andare avanti. Lo ringrazio per quello che mi ha dato personalmente, poteva fare qualcosa di più».



Ancelotti. «Carlo è incredibile, entra nella testa dei giocatori. Ne ho sentiti pochi di giocatori che parlano male di Carlo in 20 anni da quando allena. Non si può copiare. Ne ho passate tante con lui. A tratti ci comportavamo da padre e figlio, nei momenti di difficoltà. Tanti meriti sono suoi per quello che ho fatto. Tante volte mi faceva giocare le grandi partite come quarto di destra, io mi arrabbiavo perché non mi piaceva, ma alla fine mi convinceva. Questo fa capire che tipo di persona e allenatore è Carlo».

Malessere Higuain. «Nei momenti in cui non riusciva a segnare con continuità i giornali parlavano solo di lui. È normale che un giocatore del suo livello fosse un po’ massacrato. Ha sofferto quest’aspetto qui. Anche il fatto che ci fosse la possibilità di non essere riscattato qualora il Milan non fosse arrivato quarto in campionato, gli ha fatto scattare qualcosa a livello mentale. Penso che quando ha firmato il contratto questa clausola ci fosse già prima. Infine, l’espulsione con rigore sbagliato contro la Juventus qualche strascico l’ha lasciato».

Paquetà. «Se può fare meglio a ridosso della punta? Il modulo in questo momento non cambia. Può fare molto di più di quello che sta facendo. È un brasiliano atipico, continuo a dirlo. L’ho visto subito pronto e con la Sampdoria aveva giocato subito».

Calhanoglu. «Ve lo siete inventanti voi, non esiste. Lo voleva il Lipsia, ma ho sempre detto alla società che è un giocatore importante».

Zapata. «Lui è a scadenza. La società gli ha proposto rinnovo, deve decidere lui. Sta giocando da protagonista. Stiamo facendo di tutto per trattenerlo».





Ultimo aggiornamento: 14:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA