Milan, Gattuso: «Piatek è un cecchino, fa la differenza»

​«Una grande partita contro un grande Napoli. Ci siamo difesi bene, poi con Paquetà e Castillejo abbiamo creato i presupposti per poterla vincere». Così il tecnico del Milan, Rino Gattuso, commenta il successo in coppa Italia sui partenopei, frutto soprattutto della doppietta di Piatek: «Siamo contenti di averlo ma oggi bisogna fare i complimenti a tutti. Abbiamo saputo soffrire e difeso bene. Poi Piatek ha fatto la differenza, negli ultimi venti metri è un cecchino», ha affermato l'allenatore. Altro promosso della partita è Bakayoko, «un giocatore - spiega Gattuso - che ribalta l'azione, ha grande fisicità e dà superiorità numerica. Poi in fase di interdizione ha imparato molto, è un giocatore molto importante per noi». Guardando al futuro, l'allenatore rossonero invita la squadra «a volare basso e a pensare a lavorare con umiltà. Va bene la qualità, ma mettersi a disposizione è fondamentale».

