Milan, Gattuso: «I ragazzi mi seguono ma c'è troppa pressione»

Non sarà stato un Milan scintillante, forse nemmeno leonino, ma per lo meno è stato un Milan vincente, che in una settimana di burrasca è quanto conta per allontanare le nubi. «Oggi mi sarei accontentato - evidenzia Gattuso in conferenza stampa - di una prestazione meno bella ma la sofferenza c'è stata lo stesso. Questo mondo è un frullatore, ultimamente ci finisco sempre io dentro e troppe chiacchiere su di me non aiutano. Se avessi avuto anche un solo un segnale che la squadra non mi seguisse più, per il rapporto che ho con il Milan e con tutto l'ambiente avrei fatto un passo indietro. Ma non lo faccio un passo indietro: la squadra mi segue, società che mi ha fatto sentire appoggio. Andiamo avanti così».



La vittoria in rimonta contro la Sampdoria secondo Gattuso è frutto di «veemenza, cattiveria, rabbia, corsa e tecnica» e non solo del cambio di modulo che ha esaltato le qualità di Cutrone, Higuain e Suso: «Il 4-4-2 si può riproporre ma sarebbe riduttivo considerarlo il segreto di questo successo. Meritiamo i complimenti, non è scontato fare tre gol alla Sampdoria che finora era la migliore difesa del campionato. Abbiamo subito gol sugli unici due tiri in porta. Io non so se abbiamo ritrovato l'anima, fatemelo dire tra sette o otto partite, ma c'è troppa pressione su di noi perché qualcuno si aspetta qualcosa di più. Eppure se riuscissimo mercoledì a battere il Genoa la classifica non sarebbe niente male».



Giampaolo è invece «rammaricato» per il risultato, che il presidente Ferrero considera in parte bugiardo («Bella Sampdoria, il pari sarebbe stato meglio»). Il tecnico blucerchiato considera «eccellente» la fase di possesso palla dei suoi ma li bacchetta per avere giocato «poco di collettivo» e «più di individualità». Giampaolo, che si coccola un eterno Quagliarella e un Saponara «mai banale», è dispiaciuto per la sconfitta («avrebbe potuto certificare la crescita della squadra») e non considera il cambio di modulo dei rossoneri decisivo ai fini del risultato: «Giocare in maniera diversa è un problema per chi cambia e mai per gli avversari. Il Milan con due punte ha perso qualcosa nel palleggio. La gara è stata risolta dai giocatori che fanno la differenza, che nei momenti di ristagno possono tirare fuori qualcosa. Alla fine vince sempre la qualità, mai il modulo. Questa sconfitta non cambia nulla».

