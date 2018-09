Milan, Gattuso: «Abbiamo faticato un po', ma contava solo vincere»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono contento per i tre punti, quando cambi tanto ci stanno un po' di errori. Potevamo chiuderla prima, abbiamo fatto un po' di fatica ma abbiamo dato minutaggio a tanti giocatori. Abbiamo bisogno di tutti». È soddisfatto Rino Gattuso della vittoria del suo Milan per 1-0 in casa dei lussemburghesi del Dudelange, al debutto in Europa League.«Mi aspettavo di portare i tre punti a casa, non è un caso se questa squadra è nei gironi di Europa League, non è qua per fortuna. Non ci deve essere nessun rammarico, l'importante era vincere perché non ci sono partite facili», ha detto a Sky l'allenatore rossonero, contento di Gonzalo Higuain: «Ha avuto qualche occasione in più, poteva fare 2 o 3 gol ma l'importante è arrivarci. Siamo tutti contenti quando si vince. Vorrei – ha aggiunto - vederlo anche sul primo palo, mentre in questo momento sta andando a battezzare soprattutto l'area del dischetto e questo le altre squadre lo vedono». Infine Gattuso ha scherzato sulla sua rovesciata in allenamento, immortalata in una foto sui social del Milan. «Ho preso due Aulin, mi fa ancora male la schiena. Con me – ha sorriso - non vogliono giocare a calcio tennis perché perdono sempre. Ora va di moda il gioco di colpire la traversa, ma perdono anche lì perché pensano che ho due ferri da stiro al posto dei piedi...».