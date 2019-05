Milan, Gattuso amaro: «Diciotto mesi fatti bene, ma sembra nulla». Gazidis: «Delusi per la Champions mancata

«Ad oggi nessuno mi ha mai detto che vado via, però c'è un clima intorno al Milan... In questi 18 mesi abbiamo fatto un percorso, cose importanti, e invece sembra che non abbiamo fatto niente». Rino Gattuso si è sfogato così parlando a SkySport, dopo il 3-2 sulla Spal che non è bastato a portare i rossoneri in Champions. «Del futuro con la società non ho parlato - ha aggiunto il tecnico rossonero - Davvero, sento tanti nomi di allenatori che dovrebbero prendere il mio posto ma a me la società non ha detto che è intenzionata a cambiare».



«Nonostante la vittoria di questa sera, siamo piuttosto delusi per aver mancato la qualificazione alla Champions. Tuttavia, la squadra ha combattuto duramente fino alla fine, e voglio ringraziare tutti per l'impegno profuso, superando le difficoltà rappresentate dai diversi infortuni e alcune battute d'arresto». Lo dichiara l'ad del Milan Ivan Gazidis: «Dedicheremo i prossimi giorni a una analisi completa della stagione e ai passi successivi da intraprendere per continuare il percorso di crescita del nostro Club». «Abbiamo concluso la stagione con il più alto punteggio dal 2012/13. Il prossimo anno parteciperemo all'UEFA Europa League per il secondo anno consecutivo. Sono fiducioso che il team continuerà a crescere e raggiungere il successo - ha aggiunto Gazidis in una dichiarazione diffusa dal club -. Sono rimasto sinceramente colpito dallo straordinario supporto di tutti i nostri fan nel corso di tutta la stagione. Sono stati costantemente positivi e a sostegno della squadra, anche nei momenti più bui, sollevandoci ogni volta. Desidero ringraziarli tutti».

Ultimo aggiornamento: 23:40

