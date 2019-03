Milan, una rincorsa in stile Gattuso per la Champions

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha costruito il Milan a sua immagine e somiglianza, e ora Rino Gattuso si gode il sorpasso sull’Inter, il terzo posto e i quattro punti di vantaggio sulla Roma, quinta in classifica. Ma nel momento della festa, il tecnico rossonero chiede alla squadra di non esaltarsi troppo, fa notare le tante difficoltà e critica la fase offensiva. Perché per fare in modo che la vittoria a San Siro contro il Sassuolo, domato a fatica e soltanto con una sfortunata autorete di Lirola, valga davvero tantissimo, i rossoneri non devono sciupare il lavoro fatto fino a oggi nelle 12 gare di campionato che restano da qui alla fine. Il Milan è stanco, a volte arranca, cerca di ripartire e di rispondere colpo su colpo, ma Gattuso sa quanto sarà importante arrivare alla sosta (23-24 marzo) vincendo contro Chievo e Inter. Sarebbe la chiusura del cerchio, dopo un mese nefasto come quello di dicembre. Avviato sì con il successo sul Parma, ma proseguito con i pareggi contro Torino e Bologna, la sconfitta con la Fiorentina e il pari con il Frosinone. Senza dimenticare l’inattesa eliminazione dall’Europa League, dopo la debacle in casa dell’Olympiacos. Una panchina (nel frattempo diventata rovente) salvata il 29 dicembre nel 2-1 alla Spal con l’ultimo gol in rossonero di Higuain e con la vittoria negli ottavi di Coppa Italia contro la Sampdoria (12 gennaio).Finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus a parte (a Gedda il 16 gennaio), il Milan non ha più perso un colpo in questo 2019. Gattuso è stato bravo a recuperare Donnarumma, a dare solidità alla difesa (solo tre gol subiti, due in campionato nelle trasferte contro Roma e Atalanta), a elargire fiducia a giocatori come Bakayoko e Calhanoglu, a puntare su Paquetà e a sfruttare la potenza offensiva di Piatek, sbarcato a Milanello dal Genoa per sostituire Higuain («Non sono sorpreso del terzo posto. Ho lasciato degli amici e un grande mister», le parole di Gonzalo dopo la vittoria del Chelsea sul Fulham). Così nel girone di ritorno i rossoneri hanno conquistato 17 punti su 21 e sono arrivati fino alla semifinale di Coppa Italia eliminando anche il Napoli. Un cammino incredibile, ma ora arriva il difficile. Gattuso ne è consapevole e predica calma, chiede concentrazione massima e non vuole distrazioni. Gli imprevisti possono essere in agguato. In primis, la stanchezza. Per questo contro il Chievo (out Rodriguez per squalifica) si scaldano Biglia, Castillejo, Borini e, perché no, Cutrone.