Milan, Gattuso: «Abbiamo raggiunto la zona Champions, adesso restiamoci»

«Ho sempre fatto fatica in quello stadio e domani sarà così. Accantoniamo gli alibi degli infortuni, domani l'Udinese ci verrà ad aggredire, hanno grande fisicità, dobbiamo fare una partita gagliarda. Loro ci credono, ho sentito Velazquez, dobbiamo farci trovare pronti». Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, teme la sfida con i friulani di domani va vuole che la sua squadra prosegua il percorso verso un posto in Champions. «Ci mancano un pò di giocatori importanti, dobbiamo farci trovare pronti, fare una gara vera, giocare da squadra. Loro attaccano bene, hanno profondità, grande fisicità, noi non possiamo sbagliare nulla. Dobbiamo farci trovare pronti. Abbiamo faticato tanto ad arrivare nella zona Champions, ora spero che ci potremo rimanere. Sappiamo che ci sarà da soffrire e stringere i denti», ha aggiunto il tecnico rososnero. «La squadra si è sempre allenata bene, le vittorie aiutano a farti stare bene, ma non è il momento di fare i sorrisi, è il momento di battere il ferro e farsi trovare pronti. Voglio vedere una crescita, giocare anche non benissimo ma stare sul pezzo e non mollare una virgola. Non so se è un primo esame, ma l'Udinese può metterci in grandissima difficoltà. Oggi un pò di stanchezza c'è ancora, qualcuno non ha ancora recuperato a livello mentale, spero domani di vedere più fame e cattiveria», ha detto Gattuso che tornando sugli infortunati ha precisato: «mercoledì Calhanoglu ha stretto i denti, è solo da apprezzare, come ha fatto Kessie. Ieri ha provato ad allenarsi, ma il piede gli fa male, appoggia male ed ha sentito anche un pò di fastidio alla caviglia, con 3/4 giorni di riposo può migliorare e non creare danni al giocatore. Biglia fino a lunedì resta a casa, non può appoggiare il piede, Caldara uguale. Torrasi e Brescianini pure sono fermi. Calabria ha provato, ma ha fastidio nei cambi di direzione, Jack Bonaventura ha lavorato a livello atletico e qualcosa con la palla ed è in miglioramento».

Fare dei risultati positivi consecutivi accresce le capacità della squadra secondo il tecnico: «Quando riesci a fare dei risultati, vincere 3/4 partite di fila cresce la fiducia e la personalità. In questo momento questa squadra ha voglia di fare, di sacrificarsi, le due partite con le genovesi sono state di grandissimo sacrificio. Sicuramente la Samp ci ha messo in grandissima difficoltà, col Genoa potevamo fare meglio dopo l'1-0, ci siamo impauriti, dobbiamo migliorare perché così rischiamo di farci scappare le partite di mano. L'errore ci può stare ma non dobbiamo avere paura». Gattuso però è preoccupato degli infortuni. «La preoccupazione più importante sono i giocatori persi per strada, in questo momento dobbiamo stringere i denti, dare tutti qualcosa in più. La cosa che mi piace è che il gruppo che ha voglia, che si mette a disposizione, lo testimonia tutto quello che fanno nel quotidiano, mi piace questo della mia squadra, il fatto di saper soffrire. Lo spirito mi piace, come vivono la settimana e come stanno insieme». Chi invece sta rientrando è Andrea Conti: «È fuori da 14/15 mesi, ieri è stato molto intelligente, non si è inventato nulla, è andato molto cauto, è quello che deve fare. Allenarsi e giocare sono cose diverse, l'obiettivo è quello di dargli continuità di 4/5 partite, farlo arrivare a 90 minuti, dopo vedremo. Il fatto che vada a giocare con la Primavera è molto importante, deve levarsi le paure ma ci sta. Cambi modo di correre, vedi i fantasmi, ti rimane nella testa quel dolore atroce quando ti fai male. La cicatrice ti rimane in testa non nel ginocchio. Quando crossa, quando imbuca, quando corre, è un giocatore forte, è un giocatore che dobbiamo mettere in condizione, ci può dare una grandissima mano». Ma il tecnico punta anche su Bertolacci: «L'ho voluto, quando hai tre competizione è giusto avere doppi ruoli nei giocatori di centrocampo. Gli ho dato poco spazio, però la scelta di farlo rimanere è stata la mia. In quel momento mi dava affidabilità e me la dà tutt'ora. Se oggi ha giocato poco è una mia responsabilità, ma si impegna e sta sempre sul pezzo, se avrò bisogno so di poter contare su di lui».



Ultimo aggiornamento: 16:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA