Milan-Fiorentina, i voti: si salvano solo Gigio e Leao. Ribery è un campione eterno

G. DONNARUMMA 6Durante il riscaldamento chiede scusa ai tifosi per gli errori di Torino, poi è reattivo su Ribery e Chiesa. Prende tre gol, ma para il rigore a Chiesa.CALABRIA 5.5Ci prova con il suo solito ardore, ma non basta.MUSACCHIO 4Ribery lo supera in maniera netta. A inizio ripresa si fa buttare fuori per un brutto fallo sul francese.ROMAGNOLI 5Meglio dell’argentino, ma non è sufficiente nell’ennesima sconfitta stagionale del Milan.THEO HERNANDEZ 5Dal francese ci si aspetta qualcosa di più.KESSIE 5Non dà mai sostegno alla squadra e perde davvero troppi palloni.BENNACER 4.5Ingenuo in occasione del fallo su Chiesa in area. Si ripete nella ripresa stendendo anche Castrovilli.CALHANOGLU 4.5Non sta attraversando un ottimo periodo, ma Giampaolo continua a fare affidamento su di lui. Perde due palloni e arrivano due gol della Fiorentina.SUSO 5Prova a prendersi sulle spalle il Milan, ma non ha ancora il guizzo decisivo. Fischiato quando viene sostituito.PIATEK 5Essere scaramantici è peccato, ma forse al Milan si stanno convincendo che la maglia numero 9 non porti davvero fortuna.LEAO 6Ha qualità, ha numeri, ma il portoghese ha bisogno di crescere. Bellissimo il gol della bandiera.KRUNIC 5Esordio nella ripresa al posto di Kessie. Da rivedere.DUARTE 5Debutta con il Milan in una situazione davvero difficile.GIAMPAOLO 5Ennesima sconfitta del suo Milan. Mai stato così in difficoltà.DRAGOWSKI 6.5Si guadagna la pagnotta in occasione della parata sul tiro a giro di Suso.MILENKOVIC 6.5Non è uno che si fa superare con facilità.PEZZELLA 6.5Annulla Piatek. A volte in maniera anche rude.CACERES 6.5Rischia grosso nel primo tempo in un contrasto in area con Piatek.LIROLA 6.5Aiuta la Fiorentina in fase offensiva ed è bravo anche in copertura.PULGAR 7Pronti via perde un pallone insidioso a centrocampo, poi trasforma un rigore (e sono tre) e impegna Donnarumma.BADELJ 6.5Non ha difficoltà a giostrare il gioco della Fiorentina.CASTROVILLI 7.5Conferma le sue qualità tecniche interessanti che si sono viste in queste prime settimane di campionato. Sigla il raddoppio.DALBERT 6In fase offensiva si fa vedere poco.CHIESA 7È sempre pericoloso e si guadagna il rigore della vittoria della Fiorentina. Poi sbaglia dagli 11 metri.RIBERY 8Un giocatore incredibile. Ha 36 anni, ma non li dimostra. Un affare per Rocco Commisso averlo preso a zero. Riceve gli applausi, meritati, di San Siro quando segna lo 0-3 e quando viene sostituito.MONTELLA 7.5Si prende una bella rivincita con il Milan e ora la classifica inizia a sorridere.