Maledizione centrocampo: Gattuso perde anche Bertolacci

Ennesima tegola per il centrocampo del Milan. Andrea Bertolacci si aggiunge infatti all'elenco

di giocatori della mediana rossonera indisponibili per la sfida di campionato contro la Fiorentina in programma domani a San Siro. Si acuisce dunque l'emergenza a centrocampo dove Gattuso doveva già fare a meno di Kessie, Biglia, Bakayoko e Bonaventura. A questo punto prende quota la candidatura del separato in casa Montolivo, unico centrocampista di ruolo a disposizione oltre a José Mauri. L'alternativa è l'adattamento nel ruolo di giocatori come Calabria, Laxalt o Calhanoglu che saltuariamente hanno giocato anche da interni.

Questa la lista dei convocati del Milan ufficializzata da Gattuso dopo l'allenamento di rifinitura a Milanello.

Portieri: Donnarumma A, Donnarumma G, Reina.

Difensori: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata.

Centrocampisti: Brescianini, Mauri, Montolivo.

Attaccanti: Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Halilovic, Higuain, Suso, Tsadjout.

