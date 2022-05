Milan-Fiorentina, diretta alle 15. Probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Milan è tornato padrone del proprio destino. I rossoneri, complice la sconfitta dell'Inter nel recupero contro il Bologna, sono da soli in testa a quattro giornate dalla fine e con in mano un pezzo di scudetto. Oggi alle 15 a San Siro arriva una Fiorentina in crisi e Pioli vuole allungare per qualche ora sui nerazzurri, impegnati alle 18 contro l'Udinese in Friuli.

Segui Milan-Fiorentina in diretta

Milan-Fiorentina, probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Igor, Milenkovic, Biraghi; Duncan, Torreira, Maleh; Gonzalez, Cabral, Saponara. Allenatore: Italiano.

Dove vederla in tv e streaming

Milan-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Dazn e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.