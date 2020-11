Milan-Fiorentina dalle 15 la Diretta, Tonali titolare. Viola col tridente

Il Milan contro la Fiorentina cerca l'allungo in vetta per continuare a sognare in grande. Pioli, ancora out per il Covid, ripropone Tonali dal primo minuto. Prandelli alla seconda sulla panchina viola schiera il tridente Callejon-Vlahovic-Ribery per cercare i suoi primi punti.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic. All. Pioli

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Ribery. All. Prandelli

