Milan deferito dall'Uefa: non rispettato il FPF dal 2015 al 2018

dell'Uefa. Secondo quanto filtra da ambienti rossoneri, il club sapeva che era in corso un'investigazione e si aspettava questa novità, considerata un passo formale obbligato. Le stesse fonti sottolineano che il periodo sotto indagine è precedente all'inizio della gestione Elliott (proprietario da luglio 2018) e che il percorso con la Uefa è ancora lungo e prevede dei passi formali obbligati, tra questi, appunto, il deferimento. La proprietà del Milan, si è impegnata a rendere il club sempre più competitivo nel rispetto delle regole, avviando un percorso virtuoso.

Ci sono nuovi guai per il Milan e ci sono sempre e solo con la Uefa. Andando al sodo, la Camera di Investigazione Uefa per il Controllo Finanziario dei Club ha deferito il Milan alla Camera Arbitrale. Il motivo? Il club di via Aldo Rossi non è riuscito a rispettare il pareggio di bilancio nella stagione 2018-19 e riguardante gli esercizi conclusi nel 2016, 2017 e 2018. Da ricordare, se ce ne fosse bisogno, che gli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono oggetto di appello al Tas di Losanna. Questo perché l’Uefa impone al Milan di raggiungere il pareggio del bilancio entro il 30 giugno 2021, pena l’esclusione dalle coppe europee. Decisione che aveva spinto il fondo Elliot a ricorrere nuovamente al Tribunale Arbitrale dello Sport.Numeri alla mano, i rossoneri hanno chiuso l’esercizio 2017-2018 con una perdita netta di 126 milioni di euro: basti pensare che nell’esercizio precedente la perdita era di 73 milioni, ben 53 milioni di euro in meno. Un peggioramento, osservando il bilancio, dovuto dai maggiori ammortamenti e svalutazione dei diritti alle prestazioni dei calciatori per 49.3 milioni, da maggiori costi per il personale tesserato per 13.2 milioni e da maggiori oneri finanziari per 16.4 milioni. I ricavi sono fermi a 255,8 milioni di euro ed è questa, soprattutto, la voce che il nuovo corso rossonero dovrà migliorare per poter evitare altri guai in futuro.Non si è fatta attendere la reazione del Milan, per nulla sorpreso dal deferimento