L'Uefa sanziona il Milan: multa da 12 milioni, pareggio di bilancio entro il 2021 o fuori dalle coppe per un anno

Il Milan deve presentare un bilancio in pareggio entro il 2021 o verrà escluso dalle coppe europee per un anno.



Se il club milanese non raggiungerà il pareggio di bilancio al 30 giugno 2021 sarà escluso dalla successiva Coppa europea in caso di qualificazione nelle stagioni 2022/23 e 2023/24. Lo ha deciso la camera giudicante della Uefa stabilendo anche una sanzione di 12 milioni che verranno trattenuti dai ricavi dell'Europa League di questa stagione. Il Milan avrà anche un limitazione della rosa di giocatori, non potendone registrare più di 21 nelle competizioni europee del 2019/20 e 2020/21.







