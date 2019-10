Milan, esonerato Giampaolo largo a Stefano Pioli. E' sfumato l'obiettivo Spalletti

Largo a Stefano Pioli al Milan. Salvo clamorosi colpi di scena, è ormai sfumato Luciano Spaletti, che non riesce a trovare un accordo con l'Inter sulla buonuscita, nonostante la mediazione notturna di Steven Zhang. Così il tecnico di Certaldo resterà fermo e percepirà altri 9.6 milioni di euro netti dai nerazzurri, avendo con il club di viale Liberazione un contratto fino al 2021. Quindi, il sostituto di Marco Giampaolo - al quale il Milan ha comunicato ufficialmente l'esonero - sarà un altro ex interista. Si tratta di Pioli, che guadagnerà 1,5 milioni di euro per due anni. In giornata ci sarà l’incontro con i dirigenti rossoneri, Zvonimir Boban e Paolo Maldini, per parlare dei programmi e stringere l’accordo. Nel frattempo, non si placa la protesta dei tifosi del Milan sui social. Toccherà a Pioli convincerli con i risultati.





© RIPRODUZIONE RISERVATA