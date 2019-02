Gattuso avvisa il Milan: «L'Empoli è un'avversaria difficile»

Rino Gattuso è preccupato per la sfida con l'Empoli e avvisa il Milan. «Da parte mia c'è grande preoccupazione, l'Empoli ha cambiato modulo tattico, abbina qualità tecniche ad una fase difensiva molto interessanti, partite facili in questo campionato non esistono, la crescita deve venire da questo tipo di partite. Spero che la gara non venga sottovalutata, sarà una partita molto molto difficile per noi».



Calhanoglu. «Il mio rapporto non è solo con Calhanoglu, con tutti i giocatori. Se n'è parlato tanto, è venuto in panchina ad abbracciarmi, sa che non ha vissuto un momento tecnico al massimo, mi piace coccolare i giocatori che hanno avuto poche opportunità. Ci sono giocatori che si allenano con grande voglia e stanno trovando poco la via del campo».





