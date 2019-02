La 25esima giornata di Serie A si apre con la sfida di San Siro tra Milan ed Empoli in programma di venerdì alle ore 20.30. I rossoneri vengono dalla bella vittoria per 1-3 sul difficile campo dell'Atalanta, e cercano i 3 punti per consolidare ulteriormente la quarta posizione in classifica; i toscani, dal canto loro, invischiati nei bassifondi della graduatoria nonostante il 3-0 casalingo ai danni del Sassuolo di domenica scorsa, vorrebbero lasciare Milano con almeno un punto in tasca.

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI:

MILAN:

EMPOLI:

L'Empoli si è recato a San Siro per 12 volte nella storia della Serie A a girone unico ospite del Milan: 8 i successi dei rossoneri, un solo pareggio e 3 successi dei toscani, l'ultimo dei quali nel precedente più recente: fine campionato 2016/2017, 1-2 con doppio vantaggio di Mchedlidze e Thiam, unica rete milanista di Lapadula. Da notare che i ragazzi guidati da Beppe Iachini sono, insieme al Chievo, l'unica squadra della Serie A a non avere ancora vinto in trasferta da inizio stagione.

Ultimo aggiornamento: 17:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA