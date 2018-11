Milan-Dudelange: si rivede Calhanoglu, Bertolacci spreca un'occasione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REINA 6Non è colpevole in nessuno dei due gol del Dudelange.CALABRIA 6Dalle sue parti il Dudelange si fa vedere un po’ troppo, ma è lui a iniziare l’azione del vantaggio rossonero.SIMIC 6Debutta a San Siro con la maglia del Milan ed entra nell’azione del 4-2.ZAPATA 5.5Si fa beffare da Turpel sul gol dell’1-2.LAXALT 5Un passo indietro rispetto a questo inizio stagione.HALILOVIC 5Debutta, come Simic, con la maglia del Milan. Si vede che gli manca il ritmo partita.BAKAYOKO 6Deve cercare di tenere in piedi il centrocampo rossonero.BERTOLACCI 5Si perde Stolz in occasione del pari lussemburghese.CALHANOGLU 7Suo il traversone del 2-2 e suo il gol che evita una figuraccia al Milan. Poi, nel finale è sempre sua la punizione da dove arriva il 4-2.HIGUAIN 5.5Tacco per Cutrone, poi poca roba. Si risveglia con l’azione del 3-2.CUTRONE 6.5Firma il gol del vantaggio, con la complicità di Bonnefoi, ex vivaio Juventus. Entra nell’azione del 2-2.SUSO 6.5Quando entra in campo, si sente. Altro che Halilovic.JOSÉ MAURI 6.5Prende il posto di Bertolacci e il centrocampo del Milan si riprende.BORINI 6.5Partecipa alla festa, appena entrato, con il gol del 5-2.GATTUSO 6.5Rischia di fare una brutta figura, ma sull’1-2 il Milan si risveglia e ne fa quattro.