Milan, ecco Duarte: «Tremavo quando mi ha chiamato Maldini»

«Mio padre è sempre stato un grande fan di Paolo Maldini, ero al centro commerciale quando ho ricevuto la sua chiamata. Quando ho letto il nome ho iniziato a tremare. Ho risposto, ma non sapevo cosa dire, ero molto nervoso». Il nuovo acquisto del Milan,, rivela questa retroscena nella sua prima intervista, rilasciata a. «Sono molto felice di essere qui - aggiunge il difensore brasiliano -, quando penso al Milan mi vengono in mente le serate in cui guardavo con papà le partite di, tifando per i rossoneri. Oggi il mio sogno è diventato realtà. Ogni bambino sogna di far parte di questo grande club. Sarà un grandissimo onore per me giocare inquesto stadio».Duarte ringrazia(«mi sta mandando molti messaggi, mi ha detto che sarà a disposizione per qualsiasi cosa, lui si è integrato qui»), spiega che prenderà il numero 43 («Ci sono cresciuto al»), che i suoi idoli brasiliani sono l'ex romanista(«sarei molto felice di poter raggiungere la metà di quanto fatto da lui qua») e fa una «promessa» ai tifosi: «Quello che posso sempre garantire è impegno e voglia di vincere. Non mi arrenderò su nemmeno un pallone».