Milan, il diktat di Pioli: «Trovare una rotta diversa. Possiamo finire bene...»

Il Milan va alla caccia del quarto posto, adesso distante tre punti dopo i 15 ridati alla Juventus. Contro il Lecce a San Siro, i rossoneri, galvanizzati dalla qualificazione in semifinale di Champions, non possono sbagliare: «Se è importante trovare una rotta diversa? Non è importante, di più. Possiamo finire bene, il gruppo è forte. Di queste otto partite mancanti, cinque a San Siro. Possiamo finire bene il campionato per le qualità che abbiamo», ha detto Stefano Pioli.

E ancora: «La Champions l'abbiamo chiusa in una stanza blindata, ora riguarda il campionato. Dobbiamo spingere tanto, non vogliamo questa posizione in classifica». Contro il Lecce torna Ibrahimovic, mentre è out Giroud: «Olivier ha un problema al tendine del polpaccio e ha preso un colpo Pobega, vediamo». Alla Juventus hanno ridato i 15 punti: «Possiamo rimanere concentrati sulle cose che possiamo controllare. Prima ci sarà una classifica definitiva meglio è. Il Lecce? Abbiamo superato un avversario fortissimo, è stata una cosa che ci ha dato energie ed entusiasmo. Le prossime due partite saranno fondamentali. Ora ci sarà un avversario che ci ha messo molto in difficoltà all'andata». E sull'Inter, prossima avversaria di Champions come nel 2003 e nel 2005, Pioli ha aggiunto: «La Champions arriverà e la affronteremo al massimo. Le situazioni degli altri non posso commentarle, ma conosco bene le nostre», ha concluso Pioli.