Milan in difficoltà: infortuni, problemi di gioco e crisi Higuain

Il brodino di Bologna non scalda il gelido inverno del Milan, non lo guarisce dalle ferite e aumenta i rimpianti delle occasioni sprecate in questi ultimi 10 giorni. Invece che incalzare l'Inter, i rossoneri non staccano la Lazio e permettono a Roma, Atalanta e Sassuolo di avvicinarsi al quarto posto, in una tonnara che vede 8 squadre in cinque punti. «Potevamo allungare e non ne siamo stati capaci», il sintetico commento di Gattuso. Ad allarmare il tecnico per la «gara mediocre», secondo 0-0 consecutivo in campionato (non accadeva dal 2006), non possono non esserci mancata reazione emotiva dal flop in Europa League, la crisi di Higuain (non segna da sette partite e dal 28 ottobre) e il nervosismo mostrato da Cutrone al momento della sostituzione, il primo scricchiolio nel rapporto tra tecnico e gruppo.



Cutrone, apparso molto contrariato, si è chiesto perché dovesse uscire proprio lui, guardando la panchina con sguardo scuro, Gattuso vuole stemperare la frizione e calmare gli animi con un «confronto a mente fredda». Ai problemi della squadra si devono aggiungere i guai in seno alla società, sanzionata settimana scorsa dalla Uefa per non aver rispettato le norme sul Fair Play Finanziario e ora alle prese con la causa legale intentata dall'ex amministratore delegato Marco Fassone, che invoca «l'annullamento» del licenziamento. L'incrocio di sabato contro la Fiorentina diventa cruciale per allontanare i nuvoloni neri. Quelli carichi di neve hanno imbiancato oggi i campi di allenamento di Milanello. Gattuso dovrà fronteggiare nuovamente una situazione di emergenza: se per un mese il Milan ha dovuto fare necessità virtù in difesa (inventando Abate centrale), ora dovrà sperimentare in mezzo al campo, per le squalifiche contemporanee di Kessie e Bakayoko e le defezioni croniche di Biglia e Bonaventura. Per questo Gattuso potrebbe tornare al 4-3-3 con Mauri e Bertolacci, arretrando un Calhanoglu ancora in cerca di autore e inserendo Castillejo nel tridente per dare maggior brio alla manovra.



Un modo anche per cercare di risvegliare Higuain: 52 giorni senza gol, il rigore sbagliato contro la Juve e la conseguente sfuriata contro Mazzoleni, e il solito atteggiamento sconsolato in campo di chi riceve pochi palloni giocabili. Un rendimento sterile che potrebbe mettere in dubbio persino il riscatto dell'argentino, fissato a 36 milioni. Una cifra consistente per chi è sotto la lente della Uefa. Il momento difficile del Milan presta il fianco anche ai botta e risposta tra tifosi: il Ministro degli Interni Matteo Salvini parla di una squadra «che fa beneficenza ovunque» e pronostica «un pareggio se va bene» contro la Fiorentina; replica il senatore Pd Matteo Renzi, ricordando la gara di Atene, con Salvini in tribuna: «Fossi Gattuso mi prenderei un'assicurazione per non far partecipare attivamente Salvini alle partite del Milan».

