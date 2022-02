Milan, verso il derby contro l'Inter. Pioli: «Abbiamo seminato tanto, è il momento di raccogliere»

Terzo derby stagionale, ma questa volta Milan e Inter sono due squadre in difficoltà, che non riescono più a vincere. Domani sera a San Siro (ore 21 su Canale 5) si giocano il primo round delle semifinali di Coppa Italia. Saranno le ultime in assoluto con la regola del gol in trasferta. Entrambe vogliono la finale: «Iniziare bene sarebbe importante», ha detto Stefano Pioli, che ha poi analizzato gli ultimi risultati dei rossoneri: «Concordo con Maldini, la testa comanda tutto. È la testa che ti fa stare dentro alla partita. Siamo nel momento decisivo della stagione. Abbiamo fatto un percorso straordinario negli ultimi due anni e mezzo, ma quello che conta sarà quello che faremo da domani in poi. Possiamo fare meglio rispetto alle ultime due partite. Abbiamo seminato tanto, è il momento di iniziare a raccogliere. Siamo all’ultimo step, cioè quello di diventare vincenti. È lo step più difficile. In generale i numeri non mancano mai, abbiamo avuto delle difficoltà. Non siamo stati in grado di chiudere le partite». Anche l’Inter non è in un ottimo momento: «La stagione è difficile per tutti, tutte le squadre hanno momento positivi e negativi. La classifica dice che il campionato è equilibrato. Nei derby non ci sono favoriti. Per quanto riguarda noi, non è la prima volta che abbiamo settimane così importanti. Detto questo, in Coppa Italia ci sarà ancora il ritorno e in campionato mancano 10 partite dopo il Napoli». Il Milan non avrà a disposizione Tonali (squalificato) per questa gara di andata: «Abbiamo le alternative per sostituirlo al meglio». Ibrahimovic resta invece ancora in dubbio pure per il match scudetto di domenica sera contro il Napoli, al Diego Armando Maradona. «​Non so ancora se ci sarà, va valutato giorno dopo giorno», ha concluso Pioli.

