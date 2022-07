Milan, de Ketelaere è più vicino. Inter-Juventus, sfida per Bremer. Napoli, arriva Ostigard

Il Milan è sempre più vicino a De Ketelaere. Il trequartista belga è l’obiettivo numero uno del club di via Aldo Rossi, vicino a chiudere l’accordo con il Bruges sulla base di 28 milioni di euro più tre di bonus. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno valutando se proseguire o meno la trattativa per Ziyech del Chelsea: per lui il nodo resta l’ingaggio e bisogna trovare un accordo con i Blues. Non solo. Il Milan è al lavoro anche per Renato Sanches. Il giocatore continua a flirtare con il Psg, che gli offre un ingaggio superiore, ma il Diavolo, forte di un'alleanza sul mercato che lo lega da tempo al Lille, non ha intenzione di mollare. Filtra ottimismo, anche se i tempi rischiano di essere ancora lunghi.

Intanto, Skriniar è vicino al Psg per 65 milioni di euro. L’Inter ha in programma un incontro con l’entourage di Bremer per chiudere l’affare con il Torino. Il brasiliano, però, piace anche alla Juventus, che punta pure Koulibaly e Milenkovic (nel mirino dei nerazzurri e del Milan). Però, ieri i bianconeri hanno incontrato il d.s del Bayern Monaco, Salihamidzic (ex bianconero) e il procuratore di de Ligt, Rafaela Pimenta.

Dai bavaresi filtra ottimismo, ma c’è ancora distanza tra l’offerta del Bayern (70-75 milioni cash) e la richiesta dei bianconeri di 90 milioni. Lo Spezia è vicino a Caldara (parte dell’ingaggio sarà pagato dal Milan) ed Ekdal della Sampdoria, mentre Daniel Maldini va verso il Verona in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. L’Udinese vuole Bijol, difensore del Cska Mosca, ma costa cinque milioni di euro. Al Napoli arriva Ostigard: 8 milioni di euro al Brighton.