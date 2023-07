Milan, su De Ketelaere c'è l’Aston Villa ma servono 28 milioni di euro. Inter, Gosens ha l'accordo con il Wolfsburg

L’Inter è impegnata nel mercato in uscita. Come tutti i club, anche i nerazzurri devono vendere prima di comprare. Così, mentre sono ore decisive per il trasferimento di Onana al Manchester United, con il club di viale Liberazione pronto a chiudere per Lukaku (arrivando a 35 milioni di euro, bonus compresi), potrebbe esserci un altro addio. Si tratta di Gosens, che già a inizio mercato piaceva all’Union Berlino e che ora ha già un accordo in mano con il Wolfsburg. Adesso manca soltanto quello tra i due club. Con le due cessioni l’Inter avrebbe un bel gruzzoletto da spendere e sarebbe orientata a investire dei soldi per Carlos Augusto, il terzino sinistro del Monza.

Calciomercato ultime notizie oggi: Lazio, incontro per Amdouni. Roma, Kristensen in città. Juventus, contatti con David per sostituire Vlahovic. Fiorentina, ufficiale Parisi

Invece, il Milan - che chiede all’Aston Villa 28 milioni di euro per De Ketelaere - sta cercando di capire se rilanciare per Reijnders e prova a riallacciare i discorsi con il Valencia per Musah.

Ma in via Aldo Rossi tiene banco il vice Giroud. Taremi è sempre nella lista. E a proposito di attaccanti, la Juventus potrebbe dire addio a Vlahovic. Il serbo è vicino al Psg, che si sta guardando attorno nel caso Mbappé venga ceduto al Real Madrid.

La Fiorentina ha ufficializzato Parisi (e anche il rinnovo di Biraghi), mentre il Sassuolo sta prendendo Cragno dal Monza, con Consigli pronto a tornare all’Atalanta. Scuffet è ufficiale al Cagliari, mentre Venuti è un nuovo giocatore del Lecce.